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В Орловской области арестовано 140 литров опасных стеклоомывающих жидкостей

Территориальным управлением Роспотребнадзора за последние два месяца проверено 40 объектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающих жидкостей.

Мероприятия осуществлялись совместно с правоохранительными органами и прокуратурой. На 7 объектах выявлена продукция, не отвечающая обязательным требования по содержанию метанола.

По результатам проведения контрольно-надзорных надзорных мероприятий арестовано 140 литров продукции.
Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения 2 виновных лица привлечены к ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей. В правоохранительные органы направлено 6 дел.


Ольга Борисова
31 января 2017 года

 


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