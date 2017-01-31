В Орловской области арестовано 140 литров опасных стеклоомывающих жидкостей

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вторник
31.01.2017
20:44:56
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В Орловской области арестовано 140 литров опасных стеклоомывающих жидкостейТерриториальным управлением Роспотребнадзора за последние два месяца проверено 40 объектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающих жидкостей.
Мероприятия осуществлялись совместно с правоохранительными органами и прокуратурой. На 7 объектах выявлена продукция, не отвечающая обязательным требования по содержанию метанола.
По результатам проведения контрольно-надзорных надзорных мероприятий арестовано 140 литров продукции.
Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения 2 виновных лица привлечены к ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей. В правоохранительные органы направлено 6 дел.
Ольга Борисова
31 января 2017 года
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