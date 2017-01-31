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В Орловской области с 23 по 29 января зарегистрированы 4 582 случая заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями

Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах и превышает эпидемического порог на 7,3%.

В областном центре за тот же период зарегистрированы 2 541 случай заболеваний. В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области продолжает работать «горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ». Звонки принимаются по телефону 42-37-75 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 13.45).


Ольга Борисова
31 января 2017 года

 


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