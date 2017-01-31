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«Спецавтобаза» в полсилы убирает снег с дорог города Орла

Предприятие накопило 4 миллиона долгов за бензин. Поставки горючего прекратились, поэтому «Спецавтобаза» не может выпустить на линию всю технику.

Последствия снегопадов, которые были почти 2 недели назад, с улиц Орла до конца ещё не убрали. Заядлые автомобилисты, конечно, это заметили. А всё потому, что половина техники «Спецавтобазы» не выходит на линию. Предприятие работает на остатках горючего.
Владимир Достовалов, директор МУП "Спецавтобаза" по санитарной очистке г.Орла: «На сегодня задолженность у меня более 4 миллионов по бензину. Поставщики, которые выиграли у нас, ограничили поставку бензина. Но несмотря на это, работы все равно выполняются».
Андрей Усиков, глава городской администрации, начал выяснять в чём дело. Казначейство средства на бензин для «Спецавтобазы» выделило больше недели назад. Но путь у денег оказался долгим. От казначейства к управлению городского хозяйства, от тех - в УКХ, потом - в «Дорожную службу» и только после - в «Спецавтобазу». Только транш завис. На предпоследней стадии. Андрей Усиков распорядился решить проблему с переводом до конца дня.
Андрей Усиков, глава администрации г.Орла: «Необходимо активизировать работу по вывозу снега, чтобы привели в порядок улицы и начинайте ямочный ремонт – дорога уже сухая, позволяет делать работу по ямочному ремонту литым асфальтом».
Возьмутся городские власти и за управляющие компании, в чьих дворах проезды завалены снегом. Точнее уже взялись. 19 таких компаний уже оштрафованы.
Роман Игнатушин, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Территории убираются. Те управляющие компании, которые не исполняют выданные предписания, не убирают дворовую территорию, привлекаются к административной ответственности».
Работы Андрей Усиков пообещал проверить лично. Также он предположил, что из-за большого количества снега, грядущий сезон паводков будет тяжёлым. А потому посоветовал чиновникам уже разработать план мероприятий, который позволит минимизировать последствия.


Антон Киселёв
31 января 2017 года

 


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