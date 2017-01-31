Новости версия для печати Мусор уберут по решению суда Такого решения в интересах жителей деревни Хардиково добился орловский межрайонный природоохранный прокурор.



В ходе проверки по жалобе жителей правоохранители установили: несанкционированная свалка на землях местного муниципалитета имеет затяжной характер и никем не убирается. Елена Семина, старший помощник прокурора области :«По результатам проверки в целях защиты прав граждан орловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с административным иском об обязании организовать устройство контейнерных площадок и регулярный вывоз отходов в соответствии с санитарными требованиями, а также ликвидировать несанкционированную свалку отходов». Советский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.





Иван Суверин

31 января 2017 года







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