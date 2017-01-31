Мусор уберут по решению суда

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вторник
31.01.2017
20:44:46
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Мусор уберут по решению судаТакого решения в интересах жителей деревни Хардиково добился орловский межрайонный природоохранный прокурор.
В ходе проверки по жалобе жителей правоохранители установили: несанкционированная свалка на землях местного муниципалитета имеет затяжной характер и никем не убирается.
Советский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Иван Суверин
31 января 2017 года
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