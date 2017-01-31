Новости версия для печати В Орле разработают методичку, разъясняющую принципы расчета нормативов за услуги ЖКХ 30 января зампред правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига встретился с представителями домовых комитетов.



Встреча состоялась в администрации города Орла. Ее участниками стали также начальник Управления государственной жилищной инспекции Орловской области Анатолий Гаращенко, представители городской администрации, сообщает информационный портал Орловской области.

С 1 января 2017 года вступили в силу новые пункты жилищного законодательства: плата за содержание жилого помещения будет включать в себя плату за воду, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме.



В центре внимания был вопрос расчета нормативов за холодную и горячую воду, а также за тепловую и электроэнергию. Представители домовых комитетов озвучили предложения и вопросы, касающиеся расчета существующих нормативов.



Как подчеркнул Александр Ремига, в ближайшее время будет подготовлена методичка, разъясняющая принципы расчета нормативов за услуги ЖКХ. Данные разъяснения будут переданы в домовые комитеты муниципальных образований.



Сейчас в правительстве Орловской области готовится ряд предложений по пересмотру расчета существующих нормативов на федеральном уровне.





Орловское Информбюро

31 января 2017 года







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