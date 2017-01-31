Новости версия для печати Орловское Следственное управление СКР совместно с ветеранами следствия подписали соглашение о сотрудничестве с «Бессмертным полком России» Соглашение подписано в целях реализации общественной инициативы – народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества».



Суть совместных усилий патриотов, ветеранов и следователей сводится к тому, чтобы безвестных судеб солдат Великой Отечественной стало меньше, а у родных и потомков бойцов, пропавших без вести, появилась определенность.

Николай Земцов, депутат Госдумы РФ: «Этот неопределенный статус во многих семьях рождает легенды о том, что, может быть, их родные выжили, возможно, депортированы в Соединенные Штаты или куда-то они уехали, где-то у них другие семьи. Поэтому мы собираемся в рамках народного проекта создать такое сообщество. И вот этот долг семьям мы попытаемся вернуть». В последние годы правоохранительные органы России активно включаются в поисковую и патриотическую работу, и следственный комитет – не исключение.





Иван Суверин

31 января 2017 года







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