Новости версия для печати С сегодняшнего дня все школы Орла закрыты на карантин Делается это для того, чтобы предотвратить массовые заболевания школьников.



Как сообщили в мэрии Орла, на прошлой неделе 2,5 тысячи горожан обратились в поликлиники. Больше половины из них – дети. Рост заболеваемости составил 15%.

Татьяна Генералова, заместитель начальника управления образования администрации г. Орла: «В связи с тем, что количество детей, заболевших ОРВИ и гриппом, не снижается пока, мы получили письмо Роспотребнадзора по Орловской области с рекомендациями о приостановлении учебного процесса, что и было сделано. Учебный процесс в общеобразовательных учреждениях города приостановлен с 31 января по 5 февраля включительно. Ситуация с заболевшими ребятами и их количеством будет мониториться и дальше». Что касается ситуации в области, к врачам с простудами обратилось 4,5 тысячи человек. На карантине - Дросковская школа Покровского района, и еще 10 классов в разных учебных заведениях. Из департамента образования разосланы письма главам Болховского, Верховского и Новодеревеньковского районов с просьбой особо внимательно контролировать ситуацию с заболевшими детьми.



Стоит напомнить, что орловские школьники уже уходили на «незапланированные каникулы» в середине декабря.





Татьяна Напольских

31 января 2017 года







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