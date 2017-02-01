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В Орле появился новый светофор с кнопкой

Нажав на кнопку, пешеход может самостоятельно заставить электронный регулировщик зажечь зеленый сигнал.

Установлен такой светофор вблизи Института культуры. Прежде на этом месте был пешеходный переход. Но тянущаяся череда студентов, спешащих на пары, затрудняла движение на этом участке. Обычный светофор ставить не имело смысла, т.к. оживленный поток пешеходов там не постоянен.

Самим пешеходам новшество пришлось по душе.


Анна Боева
1 февраля 2017 года

 


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