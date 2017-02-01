С 1 февраля в библиотеке им. Бунина можно узнать о жизни и творчестве знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса

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среда
1.02.2017
9:10:49
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С 1 февраля в библиотеке им. Бунина можно узнать о жизни и творчестве знаменитого английского писателя Чарльза ДиккенсаЛитературное наследие Диккенса стало достоянием многих поколений и вошло в сокровищницу мировой культуры.
«Приключения Оливера Твиста», «Лавка древностей», «Домби и сын» - эти и другие произведения писателя стали портретом английской жизни Викторианской эпохи. А вот узнать о самом Чарльзе Диккенсе смогут все, кто до 12 февраля посетит отдел документов на иностранных языках.
Анна Боева
1 февраля 2017 года
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