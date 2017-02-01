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Почти 55 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета на обеспечение жильем орловских ветеранов

На сегодняшний день в региональном реестре тех, кто имеет право на получения государственной помощи, состоит 67 человек.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил найти возможность для дополнительного выделения средств из областной казны, чтобы обеспечить жильем всех, кто в этом сегодня нуждается. К слову, только в минувшем году на эти цели было израсходовано без малого 80 млн рублей. Деньги помогли улучшить жилищные условия 77 ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает orel-region.ru


Анна Боева
1 февраля 2017 года

 


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