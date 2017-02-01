Новости версия для печати 29 апреля в Орле должно стать больше памятников На сей раз планируется открыть монумент под названием «Русским путешественникам посвящается… Колесо истории».



Открытие будет приурочено к проведению первого международного фестиваля «Русский путешественник» им. Миклухо-Маклая, сообщает orel-region.ru



Кстати, Орел подарил России своего известного путешественника, исследователя Арктики Владимира Русанова. Ему в нашем городе посвящен дом-музей и улица, на которой он стоит. И вот теперь подвиги тех, кто не боится расстояний и новых открытий прославят еще и памятником.





Анна Боева

1 февраля 2017 года







На главную страницу





