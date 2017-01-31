Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Как вы «крейсер» назовёте… Губернатор попросил больше не называть орловский медицинский долгострой «Титаником».



- По соточке, еще раз по соточке! «Мценское горячительное» - без акцизов, без контроля, зато по одной цене.



- Грипп дал свой «звонок», прервавший третью четверть.



- Несъедобная «соль» приведёт за решетку. Следствие по делу наркодилеров завершено.





Вести-Орёл

31 января 2017 года







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