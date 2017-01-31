|
вторник
31.01.2017
20:44:49
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Как вы «крейсер» назовёте… Губернатор попросил больше не называть орловский медицинский долгострой «Титаником».
- По соточке, еще раз по соточке! «Мценское горячительное» - без акцизов, без контроля, зато по одной цене.
- Грипп дал свой «звонок», прервавший третью четверть.
- Несъедобная «соль» приведёт за решетку. Следствие по делу наркодилеров завершено.
Вести-Орёл
31 января 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта