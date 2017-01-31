Новости версия для печати Популярность крепкого спиртного за последние три года у орловцев снизилась почти на 42 % В России сегодня вспоминают Дмитрия Менделеева. 31 января 1865 года он защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». И теперь этот день называют днем рождения русской водки. Но сам Дмитрий Иванович, вероятно, не подозревал, что его открытие будет иметь не совсем научные последствия.



Почем нынче водка? Сколько ее потребляют орловцы? Как с контрафактом борются в Орловской области?



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Вести-Орёл

31 января 2017 года







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