|
среда
1.02.2017
15:27:06
|
|
Вадим Потомский: «Медицинский центр - не «Титаник»Такое заявление сделал глава Орловской области после того, как посетил стройку. Губернатор назвал долгострой «крейсером», и он уверен, что скоро этот «крейсер» поплывёт.
12-й год стоит многопрофильный медицинский центр. Пока его строили, он превратился вовсе не в многопрофильный и вовсе не в центр. Актуальность пропала. Теперь, это скорее один из корпусов областной больницы. Но и его нужно достраивать.
«Крейсер» уже отапливается, появилась горячая вода. Экскурсию по всем тем помещениям, в которых есть изменения – никто не проводит. Губернатор сам ведёт журналистов и рассказывает, что за год было сделано. Начали осмотр с подвального помещения.
Из подвала - прямиком в палаты. Их на этаже 30. Для примера отделаны несколько. В каждой палате ванная комната. Кафельная плитка уложена, сантехника установлена.
Впрочем, эти же палаты, эту же отделку мы показывали прошлой осенью. За последние три года - здесь три подрядчика. Второй, как и все предыдущий, дело не завершил, часть денег исчезло. Даже с долгами по зарплате. Тогда и сейчас за стройку отвечает один человек - Илья Дисман. Губернатора просим прокомментировать, совпадение ли это.
Один из тех заказчиков, кто оценивает качество, и кто ставит свою подпись в актах приёмки - главный врач областной больницы Вадим Мурадян. Бесспорно, он новое здание ждёт. На вопрос – доволен ли он качеством строительных работ – ответил, что он не строитель, и не может оценивать.
Сроков окончания строительства медицинского центра уже никто не называет. Губернатор уверен, ещё 344 млн. и строительно-монтажные работы будут завершены. 44 млн. – уже на счету, 100 - на подходе, 200 - обещала Москва. После общения с журналистами все ответственные за строительство вместе с губернатором проследовали на совещание - решать насущные вопросы.
Алина Чабан
1 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта