Новости версия для печати Вадим Потомский: «Медицинский центр - не «Титаник» Такое заявление сделал глава Орловской области после того, как посетил стройку. Губернатор назвал долгострой «крейсером», и он уверен, что скоро этот «крейсер» поплывёт.



12-й год стоит многопрофильный медицинский центр. Пока его строили, он превратился вовсе не в многопрофильный и вовсе не в центр. Актуальность пропала. Теперь, это скорее один из корпусов областной больницы. Но и его нужно достраивать. 12-й год стоит многопрофильный медицинский центр. Пока его строили, он превратился вовсе не в многопрофильный и вовсе не в центр. Актуальность пропала. Теперь, это скорее один из корпусов областной больницы. Но и его нужно достраивать. Вадим Потомский, губернатор: «Здесь много вопросов, связанные с изначально сделанным проектом. Помните, когда мы в прошлый раз сюда приезжали, здесь были дыры. Посмотрите своими глазами, что здесь сделано. Еще раз убедитесь в том, что если мы за что-то беремся, то мы это доделываем в любом случае до конца. Поэтому не надо «Титаником» его называть. Нормальный крейсер». «Крейсер» уже отапливается, появилась горячая вода. Экскурсию по всем тем помещениям, в которых есть изменения – никто не проводит. Губернатор сам ведёт журналистов и рассказывает, что за год было сделано. Начали осмотр с подвального помещения. Вадим Потомский, губернатор: «Помните, в прошлом году здесь бассейн изо льда. Теперь все сделано». Из подвала - прямиком в палаты. Их на этаже 30. Для примера отделаны несколько. В каждой палате ванная комната. Кафельная плитка уложена, сантехника установлена. Впрочем, эти же палаты, эту же отделку мы показывали прошлой осенью. За последние три года - здесь три подрядчика. Второй, как и все предыдущий, дело не завершил, часть денег исчезло. Даже с долгами по зарплате. Тогда и сейчас за стройку отвечает один человек - Илья Дисман. Губернатора просим прокомментировать, совпадение ли это. Вадим Потомский, губернатор: «Ситуация по АСК-Инжиниринг следующая: с руководством там проблемы, уголовные дела. Что касается Дисмана Ильи Евгеньевича я говорю сразу, в глаза: это я пригласил этого строителя сюда, он здесь выступал в качестве главного прораба, он смотрел за ходом строительства. Тут все исправлено, наверное, до ста миллионов рублей». Илья Дисман, подрядчик, директор ООО «Стройбюро»: «Меньше. Материалов ушло на 62 миллиона. 28 миллионов – это заработная плата». Один из тех заказчиков, кто оценивает качество, и кто ставит свою подпись в актах приёмки - главный врач областной больницы Вадим Мурадян. Бесспорно, он новое здание ждёт. На вопрос – доволен ли он качеством строительных работ – ответил, что он не строитель, и не может оценивать. Вадим Мурадян, главный врач БУЗ Орловской области «ОКБ им. МОПРа»: «Я доволен тем, что это будут маленькие палаты. Я надеюсь, что контрольные органы это дело будут контролировать». Сроков окончания строительства медицинского центра уже никто не называет. Губернатор уверен, ещё 344 млн. и строительно-монтажные работы будут завершены. 44 млн. – уже на счету, 100 - на подходе, 200 - обещала Москва. После общения с журналистами все ответственные за строительство вместе с губернатором проследовали на совещание - решать насущные вопросы.









Алина Чабан

1 февраля 2017 года







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