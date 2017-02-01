Новости версия для печати В Орловской области отравлений некачественным алкоголем стало меньше Почем нынче водка? Сколько ее потребляют орловцы? Как с контрафактом борются в Орловской области?



31 января 1865-го года Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Но сам ученый, вероятно, не подозревал, что его открытие будет иметь не совсем научные последствия. Огненная вода, белая, горькая, разлучница – это все о ней. В словаре русских синонимов – больше сотни аналогов слову «водка». Росалкогольрегулирование утверждает: популярность крепкого спиртного за последние три года у орловцев снизилась. Почти на 42 %. Святослав Кугот, заместитель начальника управления промышленности и торговли департамента промышленности, связи и торговли Орловской области: «По водке снижение составляет порядка 40%, наименьшие темпы снижения объемов реализации алкогольной продукции наметились по вину, винным напиткам и шампанским винам». 190 рублей за бутылку«беленькой». Сегодня это минимальная цена по России. В 2017-м Минфин предлагает увеличить стоимость. И начинаться она будет с 205 рублей. На Орловщине, как показывает статистика, в среднем алкогольная продукция в прошлом году подорожала на 6%. Нелли Дмитриева, заместитель руководителя Орёлстата: «Если говорить о водке, крепостью 40 градусов и выше, то ее цена розничная в среднем по области сложилась в размере 592 рубля за литр. Если говорить о других алкогольных напитках, то вина обходились орловцам в прошлом году в среднем где-то 282 рубля за литр, но отечественное пиво стоило в среднем – 113 рублей». Акцизы повышают, суррогат все больше в цене. После массового отравления метиловым спиртом в Иркутске в конце 2016 года в стране на 30 дней запретили продажу непищевых продуктов, спирта в которых больше 25%. 19 торговых объектов региона оказались вне закона. Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Было выявлено 1280 единиц такой продукции, общим объемом 137,6 литра. Указанная продукция арестована». А вот отравлений некачественным алкоголем стало меньше. В январе зафиксировано 4 случая, правда, один из них закончился летально. Тогда как в предыдущие 5 лет эта цифра была в 4 раза больше. Органы правопорядка совершили 230 проверок, выявлено 40 тысяч бутылок контрафакта на одном складе, почти две с половиной тысячи литров ввезли из Воронежа – и это только в 2016-м. Год завершился тотальной проверкой алко-нелегалов. В ноябре – еще два уголовных дела за производство и хранение жидкости, несоответствующей ГОСТу. Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Из незаконного оборота изъято порядка 3000 бутылок алкогольной продукции, около 2600 литров спиртосодержащей жидкости, три единицы оборудования. Работа по декриминализации оборота этилового спирта проводится полицейскими на постоянной основе». Цыгане, шапка-ушанка, балалайка, медведи и, конечно, водка. Иностранцы именно так себе представляют русский колорит. Считается, что водка появилась на Руси задолго до 19-го века и до открытия Менделеева - больше шести веков назад. Но до сих пор правильного подхода к этому крепкому напитку люди так и не нашли не нашли. Как говорится: все должно быть в меру!









Надежда Невматулина

1 февраля 2017 года







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