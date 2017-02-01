В Орловской области отравлений некачественным алкоголем стало меньше

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среда
1.02.2017
15:27:00
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В Орловской области отравлений некачественным алкоголем стало меньшеПочем нынче водка? Сколько ее потребляют орловцы? Как с контрафактом борются в Орловской области?
31 января 1865-го года Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Но сам ученый, вероятно, не подозревал, что его открытие будет иметь не совсем научные последствия.
Огненная вода, белая, горькая, разлучница – это все о ней. В словаре русских синонимов – больше сотни аналогов слову «водка». Росалкогольрегулирование утверждает: популярность крепкого спиртного за последние три года у орловцев снизилась. Почти на 42 %.
190 рублей за бутылку«беленькой». Сегодня это минимальная цена по России. В 2017-м Минфин предлагает увеличить стоимость. И начинаться она будет с 205 рублей. На Орловщине, как показывает статистика, в среднем алкогольная продукция в прошлом году подорожала на 6%.
Акцизы повышают, суррогат все больше в цене. После массового отравления метиловым спиртом в Иркутске в конце 2016 года в стране на 30 дней запретили продажу непищевых продуктов, спирта в которых больше 25%. 19 торговых объектов региона оказались вне закона.
А вот отравлений некачественным алкоголем стало меньше. В январе зафиксировано 4 случая, правда, один из них закончился летально. Тогда как в предыдущие 5 лет эта цифра была в 4 раза больше.
Органы правопорядка совершили 230 проверок, выявлено 40 тысяч бутылок контрафакта на одном складе, почти две с половиной тысячи литров ввезли из Воронежа – и это только в 2016-м. Год завершился тотальной проверкой алко-нелегалов. В ноябре – еще два уголовных дела за производство и хранение жидкости, несоответствующей ГОСТу.
Цыгане, шапка-ушанка, балалайка, медведи и, конечно, водка. Иностранцы именно так себе представляют русский колорит. Считается, что водка появилась на Руси задолго до 19-го века и до открытия Менделеева - больше шести веков назад. Но до сих пор правильного подхода к этому крепкому напитку люди так и не нашли не нашли. Как говорится: все должно быть в меру!
Надежда Невматулина
1 февраля 2017 года
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