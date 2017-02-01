Музей писателей-орловцев отмечает свое 60-летие

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среда
1.02.2017
15:26:57
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Музей писателей-орловцев отмечает свое 60-летиеМузей вновь распахнул свои двери для горожан после недавней реставрации.
В свой юбилей работники культурного учреждения вспомнили историю становления музея, экспозиции которого чуть ли не кардинально менялись каждое десятилетие. В 80-е, например, вспоминают старожилы, экскурсии без цитат Ленина не утверждались. Через жизнь и творчество орловских писателей работникам музея приходилось пропагандировать политику партии. Потом тяжёлые 90-е. Смена строя, настроения людей, музею нужно было соответствовать новым течениям, новому времени. Тогда настала пора экспозиций, посвящённых писателям русского зарубежья, первой и второй миграционный волны. Начало 2000-х – период новых имён писателей-орловцев.
Музей писателей-орловцев сегодня является частью другого крупного учреждения – объединённого литературного музея Тургенева. В него также включены дома-музеи Лескова, Грановского, Леонида Андреева и музей Бунина.
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Антон Киселёв
1 февраля 2017 года
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