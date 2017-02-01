Новости версия для печати На Орловщине в морозы инспекторы ГИБДД несут службу в особом режиме Особое внимание уделяется загородным дорогам.



Если с машиной и водителем все в порядке, а дорога свободна и расчищена, мороза бояться нечего. Но даже мелкие неполадки на трассе посреди заснеженных полей, как минимум, крупное неудобство и повод занервничать.



Для любой машины мороз – это испытание. Поэтому к стандартным жезлу, планшету с протоколами и свистку инспекторы в холода добавляют особое снаряжение: горячий чай, теплый плед, провода-прикуриватели для аккумулятора, запас бензина.



Многие автомобилисты даже не подозревают, насколько уязвим в мороз и за городом водитель неисправной машины. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Зачастую это водители большегрузов. Но инспекторы отмечают, что не только таким водителям они оказывают помощь. Так, например, накануне на автодороге Орел-Брянск была оказана помощь водителю легкового автомобиля, у которого сломался автомобиль. Ему подвозили запасные части и в дальнейшем помогли проследовать до пункта назначения». Согласно общепринятому мнению, водитель и инспектор обречены на противостояние: один нарушает, другой наказывает. Но кое-кто из бывалых шоферов готов признать: сотрудникам ДПС обязан жизнью.



Согласно прогнозам синоптиков, трескучих морозов в ближайшие дни не предвидится, но столбик термометра до конца недели еще не раз уйдет за отметку минус 10. А потому и водителям, и инспекторам придется быть во всеоружии.





Иван Суверин

1 февраля 2017 года







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