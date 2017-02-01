На Орловщине в морозы инспекторы ГИБДД несут службу в особом режиме

|
среда
1.02.2017
15:26:49
|
|
На Орловщине в морозы инспекторы ГИБДД несут службу в особом режимеОсобое внимание уделяется загородным дорогам.
Если с машиной и водителем все в порядке, а дорога свободна и расчищена, мороза бояться нечего. Но даже мелкие неполадки на трассе посреди заснеженных полей, как минимум, крупное неудобство и повод занервничать.
Для любой машины мороз – это испытание. Поэтому к стандартным жезлу, планшету с протоколами и свистку инспекторы в холода добавляют особое снаряжение: горячий чай, теплый плед, провода-прикуриватели для аккумулятора, запас бензина.
Многие автомобилисты даже не подозревают, насколько уязвим в мороз и за городом водитель неисправной машины.
Согласно общепринятому мнению, водитель и инспектор обречены на противостояние: один нарушает, другой наказывает. Но кое-кто из бывалых шоферов готов признать: сотрудникам ДПС обязан жизнью.
Согласно прогнозам синоптиков, трескучих морозов в ближайшие дни не предвидится, но столбик термометра до конца недели еще не раз уйдет за отметку минус 10. А потому и водителям, и инспекторам придется быть во всеоружии.
Иван Суверин
1 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта