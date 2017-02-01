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Судебные приставы Владимирской и Орловской областей просят оказать содействие в розыске ребенка

Разыскивается мальчик - Кузнецов Денис Владимирович, 2011 года рождения

 В декабре 2015 года Меленковский районный суд Владимирской области определил место жительства ребенка с матерью, обязав отца мальчика передать его бывшей супруге. Однако отец ребенка – Кузнецов Владимир Анатольевич, 1979 года рождения, судебное решение не исполнил и увез мальчика в неизвестном направлении.

Судебными приставами Владимирской области было вынесено постановление о розыске несовершеннолетнего Дениса Кузнецова, но определить местонахождение ребенка до сих пор не удалось.

Сотрудники УФССП России по Владимирской и Орловской областям просят оказать содействие в розыске мальчика. Его приметы: телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые, рост 120 см.

Любую информацию о возможном местонахождении Дениса Кузнецова можно сообщить по телефонам во Владимирской области 8(4922)42-23-82, 8(4922)33-53-75 – дежурная часть, 8(4922)35-51-82 – отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей, по адресу электронной почты ori@r33.fssprus.ru или по телефону в Орле 8(4862)72-63-79 (дежурная часть).


Орловское Информбюро
1 февраля 2017 года

 


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