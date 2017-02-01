Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- И снова пересчёт. С сегодняшнего дня повышена страховая часть пенсий.



- Экипировка патрульных машинувеличилась. ДПС в морозы не только карает, но и помогает.



- Кто не рискует, тот не пьет…дешевый контрафакт. Но, к чему может привести «водочка» за «соточку»?





Вести-Орёл

1 февраля 2017 года







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