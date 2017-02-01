Новости версия для печати Журналистское расследование: можно ли на Орловщине купить нелегальную водку? Пока в стране борются с контрафактным алкоголем, в Мценске можно купить водку на любой вкус и даже цвет. Где только её не продают. За качество, конечно, никто не ручается, но по внешнему виду можно сразу определить: эта продукция может привести как минимум к пищевому отравлению. Наш корреспондент Алина Чабан за дешёвой водкой отправилась далеко не в продуктовые магазины…



Проводником по нелегальным точкам продажи алкоголя для нашей съемочной группы стал местный житель.



Первая точка продажи. Казалось бы, ничем не примечательный деревянный домик. В одном окне – икона, видимо: отпугивает зло, в другом - табличка, притягивает тех, кто знает, что можно купить здесь за 100 рублей. Знающий законы продавец предусмотрительно срезает акцизную марку – подделка акциза чревато наказанием, однако продавать алкоголь он готов круглосуточно.



Идём дальше. Точнее, едем на другой конец города. Это железнодорожная станция. Напротив жилой дом. Наш герой уверяет, место выгодное, ассортимент шире. Цена – 120 рублей, но у нас бюджет – 100. Алкоголь куплен: без акцизов, закручивающаяся крышка. Приклеенная бумага с названием водки. Внутри что-то плавает.



Едем дальше. Попадаем в спальный район. Здесь во дворе многолюдно. В одном из домов невзрачный магазин бытовой химии. Спрашиваем у местных жителей, можно ли в этом магазине водку купить. Многие это отрицают, указывая на вывеску «Бытовая химия», но некоторые предполагают, что, возможно, «левая» и продается. А другой водки в «Бытовой химии» быть не может, впрочем, наличие горячительного напитка в этом магазине и вовсе приводит в замешательство. Наш герой запросто спросил у продавца необходимый товар. И тут же его мгновенно обслужили – бутылка за 120 рублей. Следом, неожиданно, ещё один покупатель. Товар тот же.



Наш герой, наблюдая за борьбой с контрафактной алкогольной продукцией по всей стране, видит и то, как с небывалой скоростью множатся вот такие магазины. При этом возникает вопрос, знают ли об этом участковые.



Заметим, официального заявления от нашего героя в полицию не поступало. А вот члены нашей съемочной группы, как добропорядочные граждане, о преступлении решили заявить. Прихватив с собой покупки, мы отправились в местное отделение полиции.



В полиции нас заверяют, что с нелегальным алкоголем они борются. За последний месяц совершено 17 рейдов. Итог: 8 коробок лосьонов и настоек дуба, и 18 бутылок с надписью «водка».

Дмитрий Копылов, зам. начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Мценский»: «Да, мы в недостаточной степени проводим эту борьбу. По каждому факту будет зарегистрировано ваше сообщение, разберёмся. Думаю, адрес вы от нас не скроете». Мы и адреса сказали, и объяснения дали. Бутылки с надписью «Водка» у нас изъяли. Дальше их отправят на экспертизу. О результатах нашего общественного контроля мы обязательно сообщим.









Алина Чабан

1 февраля 2017 года







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