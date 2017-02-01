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ПФР: средний размер страховой пенсии в Орловской области после индексации составит 13 110 рублей

Страховые пенсии для неработающих пенсионеров стали выше. С сегодняшнего дня их увеличили на 5,4%.

На столько же проиндексирована и фиксированная выплата к страховой пенсии. Теперь она составляет 4805 рублей.
Екатерина Булычева, руководитель пресс-службы отделения ПФР по Орловской области: «Средний размер страховой пенсии в Орловской области после индексации составит 13 110 рублей. Это на 568 рублей больше, чем был средний размер страховой пенсии до индексации. Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2017 году, то с 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий, и в августе 2017 года произойдет традиционный перерасчет пенсий работающих пенсионеров».
При этом в течении 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения будет по прежнему не ниже прожиточного минимума. В Орловской области он составляет 8434 рубля.


Оксана Гранн
1 февраля 2017 года

 


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