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Орловские предприниматели, пострадавшие при пожаре в торговом центре, возобновили работу

Во время пожара в ТЦ «Атолл» пострадало почти 1700 квадратных метров общей площади. Убытки понесли без малого два десятка предпринимателей. Несмотря на то, что в воздухе еще витает запах гари, многие из них уже вновь приступили к работе. Без помощи не оставили никого.

Трагедия, которая произошла в ТЦ «Атолл» 8 января, не оставила равнодушными тысячи орловцев. Свое сочувствие и поддержку люди выражали как через социальные сети, так и непосредственно на месте пожара. Буквально неделю назад на площади Ленина прошел большой флешмоб в поддержку торгового центра.

Ущерб от пожара уже оценили и владельцы торгового центра и арендаторы. Без помощи не оставили никого.
Наталья Студенникова, арендатор: «Арендодатели сразу же предложили нам другое помещение, очень удобное для нас, и на момент восстановления торгового центра мы будем ждать наших любимых клиентов на новом месте».
Евгений Кузнецов, арендатор: «В данный момент рассматривается несколько вариантов. Компания изыскивает возможность о предоставлении нам торговых площадей на льготных условиях, и буквально сегодня мы решали вопрос о материальной компенсации».
Кому-то помогли с помещением, кому-то быстро обеспечили химчистку. У каждого свои масштабы материальных потерь, и работа с каждым ведется индивидуально и максимально оперативно.
Александр Кузнецов, директор УК «ТРЦ «Атолл»: «Будут вестись переговоры с каждым предпринимателем в индивидуальном порядке. Сейчас уже намечены некоторые суммы, которые мы готовы компенсировать предпринимателям в том объеме, о котором есть договоренность».
В настоящее время по факту пожара в торговом центре «Атолл» идет проверка. По согласованию с прокуратурой ее срок продлен до 30 суток.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу ПЧ №3: «Установлены все потерпевшие, которые арендовали торговые помещения по этому адресу, они опрошены, ущерб установлен, ведется проверка».
По данным проверки будет проведена пожарно-техническая экспертиза, после которой будут приняты определенные процессуальные решения.


Оксана Гранн
1 февраля 2017 года

 


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