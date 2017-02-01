Новости версия для печати Орловские предприниматели, пострадавшие при пожаре в торговом центре, возобновили работу Во время пожара в ТЦ «Атолл» пострадало почти 1700 квадратных метров общей площади. Убытки понесли без малого два десятка предпринимателей. Несмотря на то, что в воздухе еще витает запах гари, многие из них уже вновь приступили к работе. Без помощи не оставили никого.



Трагедия, которая произошла в ТЦ «Атолл» 8 января, не оставила равнодушными тысячи орловцев. Свое сочувствие и поддержку люди выражали как через социальные сети, так и непосредственно на месте пожара. Буквально неделю назад на площади Ленина прошел большой флешмоб в поддержку торгового центра.



Ущерб от пожара уже оценили и владельцы торгового центра и арендаторы. Без помощи не оставили никого.

Наталья Студенникова, арендатор: «Арендодатели сразу же предложили нам другое помещение, очень удобное для нас, и на момент восстановления торгового центра мы будем ждать наших любимых клиентов на новом месте». Евгений Кузнецов, арендатор: «В данный момент рассматривается несколько вариантов. Компания изыскивает возможность о предоставлении нам торговых площадей на льготных условиях, и буквально сегодня мы решали вопрос о материальной компенсации». Кому-то помогли с помещением, кому-то быстро обеспечили химчистку. У каждого свои масштабы материальных потерь, и работа с каждым ведется индивидуально и максимально оперативно.

Александр Кузнецов, директор УК «ТРЦ «Атолл»: «Будут вестись переговоры с каждым предпринимателем в индивидуальном порядке. Сейчас уже намечены некоторые суммы, которые мы готовы компенсировать предпринимателям в том объеме, о котором есть договоренность». В настоящее время по факту пожара в торговом центре «Атолл» идет проверка. По согласованию с прокуратурой ее срок продлен до 30 суток.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу ПЧ №3: «Установлены все потерпевшие, которые арендовали торговые помещения по этому адресу, они опрошены, ущерб установлен, ведется проверка». По данным проверки будет проведена пожарно-техническая экспертиза, после которой будут приняты определенные процессуальные решения.





Оксана Гранн

1 февраля 2017 года







На главную страницу





