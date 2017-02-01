Новости версия для печати В Орловской области проходит «депутатская неделя» Депутаты Государственной Думы, которых избрали орловцы, сейчас работают в регионе. Николай Ковалев сегодня провел прием граждан.



К депутату обращаются с разными вопросами. Они касаются и здравоохранения, в частности речь шла о детской онкологии» и о благотворительной акции «Музыка добрых сердец», которая проходит в Орле уже несколько лет. Кроме того, люди обращаются по проблемам ЖКХ, трудоустройства, переселения. Но кроме проблем «местного масштаба», орловцев волнуют и мировые.

Николай Ковалев, депутат Государственной Думы РФ: «Вообще на Орловщине очень приятно бывать. Мне это доставляет, действительно, без всякого преувеличения, истинное удовольствие. Потому что здесь заряжаешься энергетикой совсем другого свойства, это энергетика положительного качества, это патриотизм, это забота о проблемах вселенского масштаба, это постановка вопроса на федеральном уровне. Я поражен - только ступив на землю Орловскую, да, это было позавчера, первый вопрос, который мне задали, буквально схватив за руку, Николай Дмитриевич, а что нам ждать от Трампа?». В прошлом году в эту общественную приемную к депутатам различных уровней обратилось более 1300 человек. Более 20 процентов вопросов были решены положительно. Кроме того, 160 человек получили бесплатную квалифицированную юридическую помощь.

Николай Ковалев, депутат Государственной Думы РФ: «Все имеющиеся возможности депутатов включаем, все рычаги. К сожалению, депутат тоже не волшебник, но мы здесь объединяем усилия с региональным отделением партии «Единая России». Я как депутат Государственной Думы очень полагаюсь, прежде всего, на помощь регионального отделения партии само собой, но и конечно, на помощь Законодательного собрания Орловской области. И здесь мы еще раз таким единым строем, если хотите, в едином порыве, все таки пытаемся людям помочь».





Татьяна Напольских

1 февраля 2017 года







На главную страницу





