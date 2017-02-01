Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
1.02.2017
20:45:57
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле попытаются повысить экологическую культуру горожан

Орловскую область, хотя она и не входит в перечень регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, благополучной назвать нельзя. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвящённому вопросам природных ресурсов. Говорили конкретно о проблемах областного центра: загрязнение водоёмов, стихийные свалки, бездомные животные и другие.

 Люди несут негативную нагрузку на природу. Она отвечает тем же. В первую очередь страдают водные объекты. Ока и Орлик, например, от ливнёвок. Их в Орле больше 70. Прокуратура выявила, что стоки в реки попадают без какой-либо фильтрации.
Ирина Булгакова, орловский природоохранный межрайонный прокурор: «Ни один выпуск из 41-го не оснащён очистными сооружениями. Те выпуски, которые находились на балансе предприятий, были оснащены самыми примитивными нефтеловушками, которые не обеспечивали и не решали тех задач, которые были направлены на охрану водных объектов от сброса в них загрязняющих веществ».
Туда же попадает и обычный бытовой мусор, выброшенный в реку. Она отдает его назад. Итог - стихийные свалки на берегах. Борьба с загрязнителями конечно идёт, в прошлом году Росприроднадзор оштрафовал таких орловцев в общей сумме на 2,5 миллиона рублей. Было обнаружено 13 свалок. В этом году проверки продолжатся.
Андрей Усиков, глава администрации г.Орла: «Необходимо лечить не болезнь, а причину болезни. Они все равно продолжают выбрасывать. Мы все ждали этого оператора регионального, когда он придёт, чтобы все заключили договора. Ведь не заключают, в основном, жители частного сектора. Просто выбрасывают где придётся. Нет механизма».
А ещё бродячие животные, которых вновь было предложено стерилизовать, заросшие лесопарки, например как парк «Победы», и аварийные деревья. С последних и пообещал начать работу назначенный куратором по вопросу экологии Константин Федотов.
Константин Фетодов, советник главы администрации г.Орла: «Не умоляя проблем заболевания и эстетического вида деревьев, приоритетное внимание надо всё-таки уделить вопросу оперативного сноса насаждений, которые представляют угрозу жизни и здоровью горожан».
Решить все проблемы, как отметил в конце встречи Андрей Усиков, за год экологии не получится. Их слишком много. Но это не означает, что работа остановится. Однако в конце 2017-го итоги всё же будут подведены. Глава городской администрации уверен, что перемены орловцы успеют заметить до этого времени.


Антон Киселёв
1 февраля 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта