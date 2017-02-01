Новости версия для печати В Орле попытаются повысить экологическую культуру горожан Орловскую область, хотя она и не входит в перечень регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, благополучной назвать нельзя. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвящённому вопросам природных ресурсов. Говорили конкретно о проблемах областного центра: загрязнение водоёмов, стихийные свалки, бездомные животные и другие.



Люди несут негативную нагрузку на природу. Она отвечает тем же. В первую очередь страдают водные объекты. Ока и Орлик, например, от ливнёвок. Их в Орле больше 70. Прокуратура выявила, что стоки в реки попадают без какой-либо фильтрации.

Ирина Булгакова, орловский природоохранный межрайонный прокурор: «Ни один выпуск из 41-го не оснащён очистными сооружениями. Те выпуски, которые находились на балансе предприятий, были оснащены самыми примитивными нефтеловушками, которые не обеспечивали и не решали тех задач, которые были направлены на охрану водных объектов от сброса в них загрязняющих веществ». Туда же попадает и обычный бытовой мусор, выброшенный в реку. Она отдает его назад. Итог - стихийные свалки на берегах. Борьба с загрязнителями конечно идёт, в прошлом году Росприроднадзор оштрафовал таких орловцев в общей сумме на 2,5 миллиона рублей. Было обнаружено 13 свалок. В этом году проверки продолжатся.

Андрей Усиков, глава администрации г.Орла: «Необходимо лечить не болезнь, а причину болезни. Они все равно продолжают выбрасывать. Мы все ждали этого оператора регионального, когда он придёт, чтобы все заключили договора. Ведь не заключают, в основном, жители частного сектора. Просто выбрасывают где придётся. Нет механизма». А ещё бродячие животные, которых вновь было предложено стерилизовать, заросшие лесопарки, например как парк «Победы», и аварийные деревья. С последних и пообещал начать работу назначенный куратором по вопросу экологии Константин Федотов.

Константин Фетодов, советник главы администрации г.Орла: «Не умоляя проблем заболевания и эстетического вида деревьев, приоритетное внимание надо всё-таки уделить вопросу оперативного сноса насаждений, которые представляют угрозу жизни и здоровью горожан». Решить все проблемы, как отметил в конце встречи Андрей Усиков, за год экологии не получится. Их слишком много. Но это не означает, что работа остановится. Однако в конце 2017-го итоги всё же будут подведены. Глава городской администрации уверен, что перемены орловцы успеют заметить до этого времени.





Антон Киселёв

1 февраля 2017 года







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