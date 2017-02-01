Новости версия для печати Картина «Притяжение» - в лидерах проката В Орле лента идет во всех кинотеатрах с неизменным зрительским интересом. «Фильм, который стоит посмотреть!», - именно так большинство зрителей говорят о новой работе Федора Бондарчука.



Больше всего зрителей поражают, конечно, спецэффекты и компьютерная графика на уровне мировых блокбастеров. Но приятно удивляет и не совсем обычная сюжетная линия картины. Многие говорят – это фантастика со смыслом.





Анна Боева

1 февраля 2017 года







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