Картина «Притяжение» - в лидерах проката

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среда
1.02.2017
20:46:10
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Картина «Притяжение» - в лидерах прокатаВ Орле лента идет во всех кинотеатрах с неизменным зрительским интересом. «Фильм, который стоит посмотреть!», - именно так большинство зрителей говорят о новой работе Федора Бондарчука.
Больше всего зрителей поражают, конечно, спецэффекты и компьютерная графика на уровне мировых блокбастеров. Но приятно удивляет и не совсем обычная сюжетная линия картины. Многие говорят – это фантастика со смыслом.
Анна Боева
1 февраля 2017 года
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