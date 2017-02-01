Новости версия для печати Сегодня орловская Госавтоинспекция впервые провела целенаправленный рейд по выявлению водителей, разговаривающих по телефону на ходу За последние месяцы полицейские зафиксировали несколько аварий с тяжкими последствиями, где связь между ДТП и использованием телефона удалось установить наверняка.



Часть экипажей ДПС открыто расположилось на перекрестке улицы Тургенева и Георгиевского переулка, часть – работала в режиме скрытого патрулирования на гражданских автомобилях.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Инспекторы уделяют особое внимание тем водителям, которые в процессе движения и управления транспортным средством разговаривают по мобильному телефону. В последнее время участились случаи ДТП, когда водитель, управляя транспортным средством, разговаривает по мобильному телефону и допускает дорожно-транспортное происшествие». За последние месяцы полицейские зафиксировали несколько аварий с тяжкими последствиями, где связь между ДТП и использованием телефона удалось установить наверняка.



Аналогичный рейд пройдет в городе завтра. Среди нарушителей оказалось немало водителей маршрутных такси. Штраф за использование на ходу мобильника без гарнитуры или иного дистанционного устройства составляет полторы тысячи рублей.





Иван Суверин

1 февраля 2017 года







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