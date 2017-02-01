Новости версия для печати В Орле появится общинно-культурный центр для еврейской общины региона Об этом сегодня шла речь на встрече губернатора региона Вадима Потомского с главным раввином России Берлом Лазаром.



Земельный участок для его возведения уже выделен на пересечение улиц Русанова и 1-й Курской.



Напомним, в конце прошлого года завершился давний спор о судьбе здания бывшей синагоги в Орле. Оно, спустя 100 лет, снова вернулось к еврейской общине.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы ее вернули, сейчас здание приводится в порядок, и теперь есть свое место для евреев, где они могут проводить религиозные ритуалы». Берл Лазар, главный раввин России: «То, что вернули синагогу, это знаковый момент. Синагога была построена более ста лет тому назад, чтобы там молились, служили Богу. Сегодня в новой России есть правильный подход, чтобы снова эти места были правильно использованы». Сегодня посещение синагоги тоже было в программе визита раввина. Сюда был официально внесен свиток Торы. Подробнее о ходе визита в наш регион главного раввина России – завтра в программе «Вести-Орёл».





Анна Боева

1 февраля 2017 года







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