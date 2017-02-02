Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция объявила конкурс для автоледи Конкурс пройдет под названием «Быть женщиной – не просто, не нарушать – легко».



Побороться за призы приглашаются все дамы, имеющие водительский стаж и при этом не имеющие опыта участия в ДТП и не привлекавшиеся к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Автоледи необходимо написать эссе и рассказать в нем интересную историю или курьезный случай из жизни, связанный с автомобилем. К этому короткому сочинению следует приложить свою фотографию с машиной. Победительницу будут выбирать из тех, чьи произведения наберут максимальное число «лайков».



Все подробности – в официальной группе ГИБДД области на сайте «В контакте».





Ольга Селиверстова

2 февраля 2017 года







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