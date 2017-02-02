Два детских оздоровительно-образовательных центра в Болховском районе объединят

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четверг
2.02.2017
11:07:55
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Два детских оздоровительно-образовательных центра в Болховском районе объединятЭта реорганизация коснется лагеря «Ёлочка» и оздоровительно-образовательного центра им. Гагарина.
Такое решение принято на уровне правительства области. Задача – «оптимизация структуры и совершенствование деятельности бюджетных организаций», сообщает пресс-служба администрации региона. Основные цели центра «Ёлочка» будут сохранены, но к ним добавятся цели присоединяемого центра им. Гагарина, который станет филиалом детского оздоровительно-образовательного центра «Елочка».
Все необходимые организационно-правовые мероприятия должны быть завершены до 1 марта, сообщает информационный портал Орловской области.
Ольга Селиверстова
2 февраля 2017 года
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