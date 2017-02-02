|
четверг
2.02.2017
11:07:58
|
|
Православные орловцы собирают для нуждающихся семей Дмитровского района «Корзину Добра»Акцию проводит монастырь святой блаженной Ксении Петербургской совместно с паломническим отделом Орловской епархии.
Жителям Орла, желающим принять участие в благотворительном сборе просят приносить нескоропортящиеся продукты по адресу пер. Воскресенский 16, 2-й этаж. Крупы, макароны, консервы будут доставляться в монастырь и уже там распределяться среди нуждающихся.
Подробности по телефону +7 (915) 505-52-55.
Ольга Селиверстова
2 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта