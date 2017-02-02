Новости версия для печати В Орловской области отдельным категориям граждан выделены деньги на компенсацию оплаты взноса на капремонт многоквартирного дома Орловская область получит без малого 40 миллионов рублей.



Региональная казна должна будет внести и свою лепту на условиях софинансировния. Напомним, субсидии предоставляются одиноко проживающим неработающим собственникам жилья, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. Скидку 50% от суммы взноса предоставят тем, кто достиг 70-летнего возраста и 100% - гражданам старше 80 лет, сообщает информационный портал Орловской области.

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Ольга Селиверстова

2 февраля 2017 года







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