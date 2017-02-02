10 февраля Орловская область присоединится к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку

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четверг
2.02.2017
11:08:04
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10 февраля Орловская область присоединится к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языкуВ Орле Всероссийская акция состоится в 14:00 в гимназии №39 имени Фридриха Шиллера города Орла (ул. Пожарная, д. 52).
В нашем регионе мероприятие организует Департамент образования Орловской области.
Отметим, что Рособрнадзор организует пробную сдачу ЕГЭ для родителей 7 февраля в 50 регионах страны в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В остальных субъектах РФ подобные мероприятия пройдут в течение месяца.
Акция призвана повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур. Родители смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ, сообщает информационный портал Орловской области.
Ольга Селиверстова
2 февраля 2017 года
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