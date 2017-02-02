Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Работа над ошибками. Перинатальный. Год спустя.



- Природа воздаёт орловчанам по делам их.



- Небольшое, но повышение. Страховые пенсии пересчитают.



- Шалом, орловчане! В регионе встретили главного раввина России.



- «Притяжение» орловских зрителей. Фильм продолжает завоевывать сердца. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК











Вести-Орёл

1 февраля 2017 года







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