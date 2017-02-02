Новости версия для печати В Орловской области в конце марта пройдет Международная конференция «Интеллектуальные транспортные системы регионам» В частности, речь пойдет о приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», который стартовал в конце 2016 года.



В проекте участвуют 37 городских агломераций. Также будут обсуждаться возможности системы «Платон». Ожидается приезд высокопоставленных чиновников и экспертов из столицы, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

2 февраля 2017 года







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