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четверг
2.02.2017
11:08:10
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В Орловской области в конце марта пройдет Международная конференция «Интеллектуальные транспортные системы регионам»В частности, речь пойдет о приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», который стартовал в конце 2016 года.
В проекте участвуют 37 городских агломераций. Также будут обсуждаться возможности системы «Платон». Ожидается приезд высокопоставленных чиновников и экспертов из столицы, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
2 февраля 2017 года
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