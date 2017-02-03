Показатель младенческой смертности в Орловской области снизился

|
пятница
3.02.2017
0:09:45
|
|
Показатель младенческой смертности в Орловской области снизилсяСегодня это 6,5 промилле на тысячу родившихся. Такие данные приводит Росстат. В январе прошлого года этот показатель был в 1,5 раза выше среднего по России. Выйти из кризисного состояния помогло слияние двух крупнейших медучреждений региона: перинатального центра и научного клинического медцентра имени Зинаиды Круглой. Как сегодня живет перинатальный центр, какую помощь оказывает и что нового появилось за год?
Сейчас в перинатальном центре находятся малыши, которые появились на свет раньше срока и с экстремально низкой массой тела. Им чуть больше месяца. Выхаживать 500-грамовых младенцев в начале прошлого года приехал из Сыктывкара врач-неонатолог с 20-летним стажем Эдуард Третьяков.
Сегодня он руководит так называемым «внутренним» отделением реанимации новорожденных. Пороки сердца, слабый иммунитет, врожденные инфекционные заболевания – все это теперь не приговор для детей и родителей. В помощь медикам – новейшее дыхательное оборудование.
В январе 2016 года Орел оказался в эпицентре скандала. За первые две недели года в перинатальном центре умерли 8 малышей. И тогда Орел оказался в лидерах по детской смертности – почти 15 промилле. И это повлекло за собой объединение центра с детской клинической больницей.
Самые заметные изменения – в неонатальной службе. Теперь это не два, а четыре отделения. Выхаживают 22-х недельных малышей опытные врачи-неонатологи и специалисты, которые раньше работали с новорожденными в детской больнице.
Бактериологический анализ делают на месте. Рентген, УЗИ, МРТ – сейчас эти вопросы сняты. Врачи-акушеры и реаниматологи дистанционно консультируют коллег из больниц области. Самые тяжелые пациентки попадают в перинатальный центр.
Открыть отделение неонатологической хирургии – в планах у руководства НКМЦ на этот год. Некоторые вопросы должен снять и новый поликлинический корпус. Запустить его тоже рассчитывают в 2017-м.
Кадры решают все и в перинатальном центре. В неонаталогической службе врачей не хватает, но в этом году в Орел должны вернуться два опытных специалиста.
Надежда Невматулина
2 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта