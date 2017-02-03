Новости версия для печати Показатель младенческой смертности в Орловской области снизился Сегодня это 6,5 промилле на тысячу родившихся. Такие данные приводит Росстат. В январе прошлого года этот показатель был в 1,5 раза выше среднего по России. Выйти из кризисного состояния помогло слияние двух крупнейших медучреждений региона: перинатального центра и научного клинического медцентра имени Зинаиды Круглой. Как сегодня живет перинатальный центр, какую помощь оказывает и что нового появилось за год?



Сейчас в перинатальном центре находятся малыши, которые появились на свет раньше срока и с экстремально низкой массой тела. Им чуть больше месяца. Выхаживать 500-грамовых младенцев в начале прошлого года приехал из Сыктывкара врач-неонатолог с 20-летним стажем Эдуард Третьяков. Сейчас в перинатальном центре находятся малыши, которые появились на свет раньше срока и с экстремально низкой массой тела. Им чуть больше месяца. Выхаживать 500-грамовых младенцев в начале прошлого года приехал из Сыктывкара врач-неонатолог с 20-летним стажем Эдуард Третьяков. Эдуард Третьяков, заведующий отделением реанимации новорожденных №1: «Центр меня поразил своими техническими возможностями. Очень много было приложено усилий, чтобы произвести серьезную модернизацию. Было закуплено очень много современного оборудования». Сегодня он руководит так называемым «внутренним» отделением реанимации новорожденных. Пороки сердца, слабый иммунитет, врожденные инфекционные заболевания – все это теперь не приговор для детей и родителей. В помощь медикам – новейшее дыхательное оборудование. В январе 2016 года Орел оказался в эпицентре скандала. За первые две недели года в перинатальном центре умерли 8 малышей. И тогда Орел оказался в лидерах по детской смертности – почти 15 промилле. И это повлекло за собой объединение центра с детской клинической больницей. Алексей Медведев, главный врач НКЦМ им. З.И. Круглой: «Оперативные цифры Росстата, которые мы сейчас имеем, 6,5-6,6 промилле. Это лучший показатель за последние 5 лет, несмотря на то, что случилось у нас в январе прошлого года». Самые заметные изменения – в неонатальной службе. Теперь это не два, а четыре отделения. Выхаживают 22-х недельных малышей опытные врачи-неонатологи и специалисты, которые раньше работали с новорожденными в детской больнице. Ольга Фомина, заместитель главного врача НКМЦ им. З.И. Круглой по неонатологии: «Вся помощь самому тяжелому контингенту оказывается теперь в одном учреждении, то есть там, где детки рождаются, они здесь переводятся на второй этап выхаживания и потом вместе с мамами выписываются домой». Бактериологический анализ делают на месте. Рентген, УЗИ, МРТ – сейчас эти вопросы сняты. Врачи-акушеры и реаниматологи дистанционно консультируют коллег из больниц области. Самые тяжелые пациентки попадают в перинатальный центр. Людмила Крылова, руководитель перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «У нас нет сейчас шанса на то, чтобы сделать еще какую-то ошибку в оказании акушерско-гинекологической и неонатальной помощи в регионе. В настоящее время мы единственное учреждение, относящееся к третьему уровню оказания медицинской помощи». Открыть отделение неонатологической хирургии – в планах у руководства НКМЦ на этот год. Некоторые вопросы должен снять и новый поликлинический корпус. Запустить его тоже рассчитывают в 2017-м. Алексей Медведев, главный врач НКЦМ им. З.И. Круглой: «У нас предстоит переезд отделения гинекологии в новый корпус, на его месте расширится отделение второго этапа, появятся дополнительные вспомогательные службы в новом корпусе, направленные на реабилитацию женщин». Кадры решают все и в перинатальном центре. В неонаталогической службе врачей не хватает, но в этом году в Орел должны вернуться два опытных специалиста.









Надежда Невматулина

2 февраля 2017 года







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