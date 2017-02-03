Новости версия для печати 123 жителя Орловщины в 2016 году получили государственную услугу по содействию самозанятости безработных Треть из них – молодые люди до 30 лет.



Финансирование осуществлялось из средств областного бюджета. Средние затраты на одного участника – 30 тысяч рублей, общая сумма освоенных средств – более 3 миллионов рублей. Актуальные виды деятельности – туристические и информационные агентства, бухгалтерская сфера и аудит, грузоперевозки, поставка продукции общественного питания, розничная торговля одеждой, техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники и другие. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в регионе осуществляется по подпрограмме "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014–20 годы" государственной программы области "Развитие предпринимательства и деловой активности". Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности для начинающих бизнесменов ежегодно проводится конкурсный отбор по субсидированию на безвозмездной и безвозвратной основе до 300 тысяч рублей на организацию собственного дела. В числе победителей прошлого года – два предпринимателя по линии службы занятости, занявшиеся производством хлеба и кондитерских изделий, а также предоставлением услуг по ремонту и техобслуживанию машин.





Евгения Костомарова

2 февраля 2017 года







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