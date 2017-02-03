В Орловской области изменились требования к обращениям граждан по вопросам муниципального жилищного контроля

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пятница
3.02.2017
0:09:17
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В Орловской области изменились требования к обращениям граждан по вопросам муниципального жилищного контроляИзменения коснутся только электронных обращений. Порядок работы с письменными останется прежним.
Какие нововведения ждут орловцев, рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Филатов.
В практическом смысле это означает, что заявитель, который желает свое обращение именно по вопросам жилищного контроля направить в электронной форме, должен пройти регистрацию на сайте Госуслуг, тогда его обращение будет рассмотрено надлежащим образом. Те обращения, которые направляются в электронном виде, рассматриваться не могут в рамках именно контрольных мероприятий, о чем заявителю дается разъяснение.
Обращаться в органы муниципального жилищного контроля орловцы могут по вопросам благоустройства территорий, уборки мусора, запрета незаконных стоянок на дворовых территориях и тому подобному.
Юлия Сулим
2 февраля 2017 года
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