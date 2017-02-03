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В Орловской области изменились требования к обращениям граждан по вопросам муниципального жилищного контроля

Изменения коснутся только электронных обращений. Порядок работы с письменными останется прежним.

Какие нововведения ждут орловцев, рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Филатов.
Александр Филатов: «В настоящее время муниципальный контроль-надзор, государственный контроль-надзор будет проводиться только по тем электронным обращениям, которые заявитель направил с использованием средств, как они называются в законодательстве, предусматривающих авторизацию, идентификацию заявителя. 
 
Таким образом, если заявитель обращается по вопросам ненадлежащего содержания общедомового имущества, он может написать обычное письмо на бумажном носителе и отправить его по почте, он может написать заявление на бумажном носителе и зарегистрировать его надлежащим образом в канцелярии администрации либо использовать схему вышеупомянутую, подразумевающую регистрацию с использование электронного ресурса, где будет понятно, что это заявитель, имеющий регистрацию по определенному месту, его права соответственно нарушены».
В практическом смысле это означает, что заявитель, который желает свое обращение именно по вопросам жилищного контроля направить в электронной форме, должен пройти регистрацию на сайте Госуслуг, тогда его обращение будет рассмотрено надлежащим образом. Те обращения, которые направляются в электронном виде, рассматриваться не могут в рамках именно контрольных мероприятий, о чем заявителю дается разъяснение. 
 
Обращаться в органы муниципального жилищного контроля орловцы могут по вопросам благоустройства территорий, уборки мусора, запрета незаконных стоянок на дворовых территориях и тому подобному.
 



Юлия Сулим
2 февраля 2017 года

 


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