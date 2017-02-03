Новости версия для печати Жители Орловской области помогли полицейским по горячим следам раскрыть преступление Речь идет об очередном факте мошенничества, совершенном в областном центре.



Накануне в Орле на Бульваре Победы к 37-летнему мужчине подошла незнакомка с предложением погадать. Для проведения ритуала женщина попросила несколько монет, а потом заявила, что их нужно завернуть в пятитысячную купюру. Завершив ритуал, гадалка попыталась скрыться. Однако ее скрутили подоспевшие на крики о помощи прохожие. Женщину передали в руки полиции. Злоумышленницей оказалась 44-летняя жительница Орла. Против нее возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют ее на причастность к другим подобным преступлениям.





Юлия Сулим

2 февраля 2017 года







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