Жители Орловской области помогли полицейским по горячим следам раскрыть преступление

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пятница
3.02.2017
0:09:30
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Жители Орловской области помогли полицейским по горячим следам раскрыть преступлениеРечь идет об очередном факте мошенничества, совершенном в областном центре.
Накануне в Орле на Бульваре Победы к 37-летнему мужчине подошла незнакомка с предложением погадать. Для проведения ритуала женщина попросила несколько монет, а потом заявила, что их нужно завернуть в пятитысячную купюру. Завершив ритуал, гадалка попыталась скрыться. Однако ее скрутили подоспевшие на крики о помощи прохожие. Женщину передали в руки полиции. Злоумышленницей оказалась 44-летняя жительница Орла. Против нее возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют ее на причастность к другим подобным преступлениям.
Юлия Сулим
2 февраля 2017 года
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