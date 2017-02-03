Новости версия для печати Орловчанка успешно выступила на Чемпионате Республики Беларусь по зимнему плаванию Домой Римма Васильчук привезла три медали.



В заплыве на дистанции 100 метров брасом она пришла к финишу первой. Дистанцию вдвое короче тем же стилем орловчанка преодолела со вторым временем. На стометровке вольным стилем Римма Васильчук также завоевала серебро. Всего в турнире приняло участие порядка 250 человек, сообщает Орелспорт.





Ольга Борисова

2 февраля 2017 года







На главную страницу





