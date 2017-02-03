Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Огненная трагедия. В Орле в пожаре погиб человек. - Праздник для орловских евреев. В Орёл передали священный предмет из Израиля. - Прекрасно и безопасно. Орловчанок приглашают блеснуть водительским мастерством. - Рукотворное чудо для дмитровских детей. Орловцы могут внести свою лепту в «Корзину Добра».

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Вести-Орёл

2 февраля 2017 года







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