Новости версия для печати Орёл и сербский город Нови-Сад подписали соглашение о сотрудничестве Документом предусмотрено развитие двухсторонних отношений в экономической, научно-технической и культурной отраслях.



Целью такого сотрудничества должно стать укрепление межрегиональных связей, непосредственных контактов представителей двух городов. Подписи под соглашением поставили мэр Орла Василий Новиков, который сейчас находится с рабочим визитом в Сербии, и глава города Нови-Сад Милош Вучевич.



Нови-Сад является вторым в Сербии по численности населения (более 300 тыс. жителей). В городе развита нефтяная промышленность, производство минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, металлообрабатывающих инструментов, машиностроение, легкая и пищевая промышленность и многое другое.





Юлия Сулим

2 февраля 2017 года







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