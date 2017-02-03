Новости версия для печати В Орле в каждом районе созданы добровольные народные дружины Общая численность - 264 человек. Народные дружинники участвуют в охране общественного порядка.



В составе дружин 63 отряда, которые созданы на восьми предприятиях, в 26 школах и детских садах, в пяти медучреждениях, в учебных заведениях и по месту жительства.



В прошлом году члены народных дружин обеспечивали общественный порядок совместно с сотрудниками полиции при проведении массовых мероприятий, участвовали в проведении профилактических мероприятий среди подростков, а также в семьях, где родители недобросовестно относятся к воспитанию детей. Всего было проведено 179 рейдов.



Члены народных дружин приняли участие в раскрытии четырех преступлений. В ближайшее время городские власти планируют рассмотреть вопрос о финансировании страхования дружинников из муниципального бюджета.





Юлия Сулим

2 февраля 2017 года







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