Новости версия для печати В Орле после принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по зарплате перед работниками ООО "Промжилстрой" Установлено, что на предприятии с августа по ноябрь 2016 года не выплачивалось жалование. Кроме того, в заключенных трудовых договорах отсутствовали условия об обязательном социальном страховании сотрудников.



В связи с этим прокурор Железнодорожного района Орла внёс генеральному директору "Промжилстроя" представление и возбудил в отношении него административное дело за нарушение законодательства о труде. Также материалы проверки прокурором района направлены в районный следственный отдел следственного управления СКР по Орловской области для рассмотрения вопроса о привлечении гендиректора к уголовной ответственности.





Евгения Костомарова

2 февраля 2017 года







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