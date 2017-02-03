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пятница
3.02.2017
0:09:32
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В Орле после принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по зарплате перед работниками ООО "Промжилстрой"Установлено, что на предприятии с августа по ноябрь 2016 года не выплачивалось жалование. Кроме того, в заключенных трудовых договорах отсутствовали условия об обязательном социальном страховании сотрудников.
В связи с этим прокурор Железнодорожного района Орла внёс генеральному директору "Промжилстроя" представление и возбудил в отношении него административное дело за нарушение законодательства о труде. Также материалы проверки прокурором района направлены в районный следственный отдел следственного управления СКР по Орловской области для рассмотрения вопроса о привлечении гендиректора к уголовной ответственности.
Евгения Костомарова
2 февраля 2017 года
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