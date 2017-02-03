В Орле при пожаре погиб человек

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пятница
3.02.2017
0:09:43
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В Орле при пожаре погиб человекПожар произошел сегодня утром в Железнодорожном районе Орла.
Сообщение о возгорании на пульт 112 поступило в 6:56. На улицу Ляшко служба спасения выслала подразделения по повышенному рангу пожара.
В одном из помещений был обнаружен хозяин сгоревшей квартиры, который не подавал признаков жизни. По словам огнеборцев, как ни печальны последствия пожара, их можно считать минимальными. На момент возгорания жильцы ближайших квартир были еще в постелях. Запах дыма разбудил одного из соседей, который и поднял тревогу.
Очаг пожара огнеборцы установили в помещении кухни. Что стало источником возгорания, еще предстоит выяснить. Предварительно, газовые приборы – плита и АОГВ - к пожару отношения не имеют.
Иван Суверин
2 февраля 2017 года
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