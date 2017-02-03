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В Орле при пожаре погиб человек

Пожар произошел сегодня утром в Железнодорожном районе Орла.

В Орле при пожаре погиб человекСообщение о возгорании на пульт 112 поступило в 6:56. На улицу Ляшко служба спасения выслала подразделения по повышенному рангу пожара. 
Михаил Баев, помощник начальника смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии к месту вызова – на улицу Ляшко, 51 - было обнаружено возгорание одной из частей дома. Дом – на четырех хозяев. Происходило возгорание кровли и внутренних помещений дома на площади 50 квадратных метров. Силы и средства были направлены на защиту соседних квартир данного дома. Пожар ликвидирован в тех размерах, в которых он происходил на момент прибытия первых пожарных подразделений».
В одном из помещений был обнаружен хозяин сгоревшей квартиры, который не подавал признаков жизни. По словам огнеборцев, как ни печальны последствия пожара, их можно считать минимальными. На момент возгорания жильцы ближайших квартир были еще в постелях. Запах дыма разбудил одного из соседей, который и поднял тревогу.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Со слов соседей погибший гражданин вел асоциальный образ жизни, употреблял спиртное, имел привычку курения в своей части дома».
Очаг пожара огнеборцы установили в помещении кухни. Что стало источником возгорания, еще предстоит выяснить. Предварительно, газовые приборы – плита и АОГВ - к пожару отношения не имеют.



Иван Суверин
2 февраля 2017 года

 


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