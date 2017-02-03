Новости версия для печати Орловская еврейская община обрела свиток Торы До революции 1917 года в каждой еврейской общине был свой священной свиток, но затем практически все они были конфискованы НКВД. Внесение в дом свитка Торы считается настоящим праздником для евреев.



Это событие для орловской общины евреев - историческое. Настоящий праздник. В последнее время у орловских евреев не было своего священного свитка Торы, по которому можно молиться – брали, так сказать, в аренду. Теперь же священный предмет из Израиля привезли в Орёл.

Александр Гришин, главный раввин Орла: «Мы верим, что принимая эту Тору, мы повторяем Синайское Откровение». Свиток Торы – это пергамент, на котором рукописью переписан Ветхий Завет. Буква в букву, таким же шрифтом, специальными кошерными чернилами. Год кропотливой работы. Но не дописано несколько предложений. Право завершить свиток только у сойфера - того, кто умеет так писать. Сойфер есть в Брянске, он же местный раввин.

Мендель Заклас, главный раввин Брянска, сойфер: «Для того, чтобы писать, надо репетировать, надо этому учиться». Первый, кто прикоснулся к святыне - главный раввин страны Берл Лазар. В связи с историческим для орловских евреев событием он приехал из столицы. Считается, что свиток Торы не только даёт благодать, но и защищает город, в котором находится.

Берл Лазар, главный раввин России: «Каждая буква в отдельности это есть отдельное существо. Кроме того, каждая буква должна быть совершенна. Наши мудрецы говорят, что если посчитать, сколько букв в Торе, то это ровно 600 тысяч. Почему? Потому что у нашего народа, когда он вышел из Египта, также было шестьсот тысяч человек». Позже свиток перенесут в синагогу. Это историческое здание, которое и служило орловским евреем 100 лет назад молельным домом, сейчас - на реставрации. Помимо одного исторического события в жизни орловских евреев есть и ещё один важный момент. Губернатор передаёт общине земельный участок для строительства общинно-культурного центра.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Я убежден, там, где есть еврейская община, там будет и бизнес развиваться. Это объективно, это исторически так. Я думаю, что мы через какое-то время представим возможности Орловской области Израилю, пригласим сюда гостей из Израиля – бизнесменов, которым покажем наши возможности. И, надеюсь, Бог даст, они изъявят желание применить здесь свои силы, вложить в том числе свои инвестиции». Земельный участок для строительства Еврейского Центра находится на перекрёстке улиц Русанова и 1-й Курской. Пока это пустырь. Как только евреи соберут достаточно пожертвований, начнётся строительство. Планируется, что еврейские дети смогут получать дошкольное и общее образование.









Алина Чабан

2 февраля 2017 года







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