Новости версия для печати В администрации Орла решили начать подготовку к весеннему половодью В связи с тем, что текущая зима выдалась щедрой на осадки, весной городские власти ждут серьезного паводка.



Глава администрации областного центра Андрей Усиков уже дал своим подчиненным поручение обратить внимание на регулярно подтопляемые зоны.

Андрей Усиков: «Вы видите, какое количество снега в этом году выпало в городе, поэтому я думаю, что и паводковая ситуация тоже у нас будет сложная. Поэтому необходимо сейчас предусмотреть места, где возможен выход воды, подтопляемые места в городе Орле. Возможно стоит начать подготовку – мешки с песком, чтобы усиливать береговую линию». Степень готовности сил и средств к паводку и самые опасные в областном центре районы определят уже в четверг, 9 февраля, на заседании специальной комиссии.





Юлия Сулим

2 февраля 2017 года







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