В Орле сократилось количество преступлений

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пятница
3.02.2017
0:09:21
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В Орле сократилось количество преступленийРечь идет как о подростковой преступности, так и об общем числе правонарушений.
Показатели обнадеживающие, но всё же еще есть над чем работать, - к таким выводам пришли в администрации областного центра. Итоги работы с трудными подростками за 2016 год на еженедельном совещании озвучил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Вадим Карлов.
По его информации, по состоянию на 1 января 2017 года, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоится 324 подростка и 318 семей, не обеспечивающих надлежащие условия для воспитания, содержания, обучения, где проживает 471 ребенок.
Примерно такие же цифры были по состоянию на 1 января 2016 года.
За 2016 год число преступлений, совершенных подростками, сократилось на 51,3%. Зарегистрировано 76 преступлений простив 156 за аналогичный период прошлого года. Сокращение подростковой преступности отмечается во всех районах города Орла.
В целом количество преступлений, совершенных, в городе в 2016 году составило 4057 преступлений, что на 20,7% меньше, чем в 2015 году.
Добиться таких результатов удалось благодаря реализации ведомственной целевой программы «По совершенствованию системы профилактики правонарушений, предупреждению экстремизма и терроризма в городе Орле на 2016 год». Она включает в себя комплекс мероприятий по правовому и патриотическому воспитанию молодёжи. В Орле были организованы различные форумы, культурные и спортивные мероприятия, встречи, посвященные противодействию терроризму. Еще одна действенная мера в данном направлении - подростковая занятость. Так сегодня в системе муниципального дополнительного образования занято свыше 17 тысяч орловских школьников.
Юлия Сулим
2 февраля 2017 года
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