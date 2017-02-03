Новости версия для печати В Орле сократилось количество преступлений Речь идет как о подростковой преступности, так и об общем числе правонарушений.



Показатели обнадеживающие, но всё же еще есть над чем работать, - к таким выводам пришли в администрации областного центра. Итоги работы с трудными подростками за 2016 год на еженедельном совещании озвучил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Вадим Карлов.



По его информации, по состоянию на 1 января 2017 года, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоится 324 подростка и 318 семей, не обеспечивающих надлежащие условия для воспитания, содержания, обучения, где проживает 471 ребенок.



Примерно такие же цифры были по состоянию на 1 января 2016 года.



За 2016 год число преступлений, совершенных подростками, сократилось на 51,3%. Зарегистрировано 76 преступлений простив 156 за аналогичный период прошлого года. Сокращение подростковой преступности отмечается во всех районах города Орла.



В целом количество преступлений, совершенных, в городе в 2016 году составило 4057 преступлений, что на 20,7% меньше, чем в 2015 году.



Добиться таких результатов удалось благодаря реализации ведомственной целевой программы «По совершенствованию системы профилактики правонарушений, предупреждению экстремизма и терроризма в городе Орле на 2016 год». Она включает в себя комплекс мероприятий по правовому и патриотическому воспитанию молодёжи. В Орле были организованы различные форумы, культурные и спортивные мероприятия, встречи, посвященные противодействию терроризму. Еще одна действенная мера в данном направлении - подростковая занятость. Так сегодня в системе муниципального дополнительного образования занято свыше 17 тысяч орловских школьников.





Юлия Сулим

2 февраля 2017 года







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