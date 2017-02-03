Новости версия для печати В Орле под предлогом проверки газовых приборов аферисты похитили сбережения у пожилого мужчины Очередной факт социального мошенничества предстоит расследовать полицейским Заводского района.



Преступники, а их, вероятнее всего было несколько, в выборе жертвы на этот раз не ошиблись. Пенсионер 1923 года рождения едва успел понять, что происходит. Одна из аферисток представилась сотрудницей газовой службы. Как рассказывает пострадавший, молодая женщина стремительно прошла на кухню, чтобы якобы посмотреть плиту. Устремившись вслед за посетительницей, пожилой мужчина забыл о входной двери, которая во время визита оставалась нараспашку, чем вероятнее всего, и воспользовались подельники мошенницы. Тревогу пенсионер поднял, когда не нашел на месте своих сбережений.



В полиции говорят: хотя преступники и используют абсолютно стереотипные и избитые приемы, немало пожилых людей попадаются на их уловки.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Полиция напоминает гражданам о бдительности и осторожности. Злоумышленники под различными предлогами похищают сбережения и ценности. Не впускайте незнакомцев в жилище, обязательно проверяйте их документы и принадлежность к названой организации, ни под каким предлогом не передавайте им свои деньги и не оставляйте без присмотра». Из-за происков мошенников настоящие газовики все чаще сталкиваются с недоверием жильцов. Хотя отличить газового мастера от проходимца совсем нетрудно.

Олег Коноплёв, заместитель начальника производственно-технического отдела АО «Газпром газораспределение Орел»: «Специалисты «Газпром газораспределение Орел» выезжают на заявки в спецодежде синего цвета с логотипов нашей организации. У каждого сотрудника организации имеется удостоверение. Подобные инциденты ведут к тому, что специалисты газовой службы сталкиваются с недоверием населения и наших специалистов просто не допускают для выполнения профилактических работ». По факту кражи следственным отделом возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.





Иван Суверин

2 февраля 2017 года







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