Новости версия для печати Орле открылась выставка фотографа Владимира Ададурова Владимир Ададуров считается одним из самых популярных и неоднозначных художников Орла. Открытие выставки получилось демократичным и неофициальным. Точно таким, каким предстает и сам фотограф. Выставка открылась в областном выставочном центре.



Владимир Ададуров подводит итоги. В юбилейный для него год 50-летия подоспели и 20 лет творческой деятельности. В большом помещении выставочного центра на стенах едва хватило места. Фотографий получилось 365. Плюс еще одна сотня.

Владимир Ададуров, фотохудожник: «Я отсчитал 100 дней до открытия выставки и поставил себе задачу каждый день делать по художественной фотографии, вот они там все. Многие из них неожиданные». Выставка называется «Проект Лайф 100», но объединить ее одной темой нельзя. Здесь работы разных лет, многие из которых не выставлялись никогда. Их можно разделить на два жанра – портрет и городской пейзаж, но по словам самого Ададурова, его амплуа –портретист. И люди на его работах разные, как сама жизнь. Милые барышни, роковые красотки, мамы и дети, священники и артисты, философы и балерины. Ему нравится работать с людьми и на каждого у него свой собственный взгляд художника.

Владимир Ададуров, фотохудожник: «Со многими людьми приятно работать, и это такое обоюдное удовольствие - они, я надеюсь, получают удовольствие от съемки, я получаю удовольствие от них». На выставку пришли его коллеги - уже много лет Владимир Ададуров занимается и преподавательской деятельностью.

Марат Рогозянский, заведующий кафедрой экранных искусств и фотомастерства ОГИК: «Это действительно мастер, это действительно педагог - таких результатов он добивается... Вот сейчас у нас висит итоговая выставка второго курса. Это что-то! Это действительно явление, это феномен». Через несколько минут после открытия на выставке было уже не протолкнуться. Фотография сегодня популярна и востребована. Интернет и развитие социальных сетей сделали ее главным героем времени. Молодежь и сюда пришла с фотокамерами - смотреть и учиться.

Надежда Кротова: «Своим примером, своей каждодневной огромной работой он показывает нам свою любовь к этому делу и таким образом вдохновляет нас». Музыку специально к открытию этой выставки написал орловский композитор и исполнитель Филипп Вейс. С Ададуровым их связывает давняя дружба.



Некоторые пришедшие на выставку увидели самих себя. Не обошли стороной студию Ададурова и многие известные люди. И на фотографиях теперь они кажутся одновременно знакомыми и незнакомыми. В этом и заключается мастерство фотохудожника: смотреть и ....видеть.









Эва Стасюлевич

2 февраля 2017 года







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