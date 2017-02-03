Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
3.02.2017
0:09:41
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Орле открылась выставка фотографа Владимира Ададурова

Владимир Ададуров считается одним из самых популярных и неоднозначных художников Орла. Открытие выставки получилось демократичным и неофициальным. Точно таким, каким предстает и сам фотограф. Выставка открылась в областном выставочном центре.

Орле открылась выставка фотографа Владимира АдадуроваВладимир Ададуров подводит итоги. В юбилейный для него год 50-летия подоспели и 20 лет творческой деятельности. В большом помещении выставочного центра на стенах едва хватило места. Фотографий получилось 365. Плюс еще одна сотня.
Владимир Ададуров, фотохудожник: «Я отсчитал 100 дней до открытия выставки и поставил себе задачу каждый день делать по художественной фотографии, вот они там все. Многие из них неожиданные».
Выставка называется «Проект Лайф 100», но объединить ее одной темой нельзя. Здесь работы разных лет, многие из которых не выставлялись никогда. Их можно разделить на два жанра – портрет и городской пейзаж, но по словам самого Ададурова, его амплуа –портретист. И люди на его работах разные, как сама жизнь. Милые барышни, роковые красотки, мамы и дети, священники и артисты, философы и балерины. Ему нравится работать с людьми и на каждого у него свой собственный взгляд художника.
Владимир Ададуров, фотохудожник: «Со многими людьми приятно работать, и это такое обоюдное удовольствие - они, я надеюсь, получают удовольствие от съемки, я получаю удовольствие от них».
На выставку пришли его коллеги - уже много лет Владимир Ададуров занимается и преподавательской деятельностью.
Марат Рогозянский, заведующий кафедрой экранных искусств и фотомастерства ОГИК: «Это действительно мастер, это действительно педагог - таких результатов он добивается... Вот сейчас у нас висит итоговая выставка второго курса. Это что-то! Это действительно явление, это феномен».
Через несколько минут после открытия на выставке было уже не протолкнуться. Фотография сегодня популярна и востребована. Интернет и развитие социальных сетей сделали ее главным героем времени. Молодежь и сюда пришла с фотокамерами - смотреть и учиться.
Надежда Кротова: «Своим примером, своей каждодневной огромной работой он показывает нам свою любовь к этому делу и таким образом вдохновляет нас».
Музыку специально к открытию этой выставки написал орловский композитор и исполнитель Филипп Вейс. С Ададуровым их связывает давняя дружба.

Некоторые пришедшие на выставку увидели самих себя. Не обошли стороной студию Ададурова и многие известные люди. И на фотографиях теперь они кажутся одновременно знакомыми и незнакомыми. В этом и заключается мастерство фотохудожника: смотреть и ....видеть.




Эва Стасюлевич
2 февраля 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта