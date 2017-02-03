Новости версия для печати В Орле весну предсказывают птицы, удав и сомы Сегодня День сурка. По поведению этого животного за океаном определяют: будет ли ранняя весна или, наоборот, затяжная зима.



Животных и птиц в зоопарке Детского парка называют местными «метеорологами». Практически по поведению каждого из них можно определить, скоро ли наступит весна?



Как рассказала работник по уходу за животными Детского парка города Орла Юлия Скрипкина, птицы, предчувствуя весну начинают танцевать друг перед другом и петь песни. А пока природные метеорологи весну еще не почувствовали, значит еще холода будут.



Сурка в зоовольерном комплексе Детского парка нет, но других предсказателей - хватает. Их прогноз один: тепла в ближайшее время ждать не стоит.

Галина Афоничкина, директор Детского парка: «Скоро будет четыре года, как у нас живет удав, это девочка, зовут ее Аша. Когда идет похолодание, она старается лечь на «теплый камень» - обогреватель, когда жара, то она забирается в бассейн. Но первый показатель – это поведение птиц. И лесные птицы, и попугаи, когда очень холодно, они сидят нахохлившись, а когда жарко, нам приходится даже сбрызгивать их водой». Когда за окном минусовая температура, так и тянет хорьков на «боковую». Они греются друг о дружку. Здесь у всех животных есть своя история - история приключений. Грустная, но со счастливым концом. К примеру, прошлой зимой рядом с контейнерной площадкой прямо в клетке были оставлены кем-то хорьки. Горожане принесли брошенных животных в Детский парк.



Ещё одни предсказатели - сомы. Погоду прощупывают своими усиками. Сегодня они спокойные, значит перемен не будет. Впрочем, предугадать ветер перемен несложно. Работники не только знают все повадки животных, но и даже учат разговаривать некоторых. Например, сороку.

Анна Берлова, кассир Детского парка г. Орла: «Он говорит: «Саша», я говорю: «Маша». Если у меня интонация меняется, то и у него подстраивается. Если я резко скажу, то и он резко скажет, если я говорю ласково, протяжно, то и он так же». «И, верно, ангельский быть должен голосок!». Сорока Саша с интересом смотрел на блестящую монету, но разговаривать отказался. То ли мы напугали, то ли затяжная зима сказывается. В общем, проверить поверье Дня сурка в Орле оказалось совсем непросто.





Алина Чабан

2 февраля 2017 года







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